Çin'den ABD'nin İnsan Hakları Raporuna Tepki

Çin, ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nun ön yargılarla dolu olduğunu bildirdi.

Çin, ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nun ön yargılarla dolu olduğunu bildirdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin insan hakları raporunun geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de "ideolojik ön yargılarla dolu" olduğunu, raporda Çin'e yönelik "asılsız iddialar" yer aldığını söyledi.



Lu, ülkede insan haklarının geldiği noktayı överek, ABD'nin raporunda geçen iddialara itibar etmediklerini vurguladı.



Washington yönetiminin "Soğuk Savaş zihniyetinden" vazgeçmesi ve Çin'in iç işlerine karışmaya son vermesi gerektiğini ifade eden Lu, ABD'nin "kendi insan hakları geçmişini de iyice gözden geçirmesini" ümit ettiklerini dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılan ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıya değinilmişti.



Raporda, 800 bin ila 2 milyon Uygur, Kazak ve diğer Müslüman gruplardan bireylerin, Çin tarafından tutuklanarak kamplara konulduğu, özellikle Sincan bölgesindekilerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı" muamele veya işkenceye maruz kaldıkları belirtilmişti.

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