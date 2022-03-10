Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarıyla ilgili uyarısına tepki - Son Dakika
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Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarıyla ilgili uyarısına tepki

10.03.2022 08:22
Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarıyla ilgili uyarısına tepki

Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.

Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yaptırımlarla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Yaptırımların sorunları çözmenin temel ve etkili bir yolu olmadığını ifade eden Sözcü Cao, "Çin, her türlü tek taraflı yaptırıma veya ABD'nin sınır ötesi yargı yetkisi kullanma girişimine karşıdır." dedi.

Cao, Washington yönetiminin, Ukrayna sorunu ve Rusya ile ilişkilerini ele alırken Çin'in endişelerini dikkate alması, haklarını ve çıkarlarını zedelememesi gerektiğini belirterek, "Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak üzere tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün yaptığı açıklamada Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduğunu gördüklerini, ancak "yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceğini" ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarıyla ilgili uyarısına tepki - Son Dakika
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