Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki Açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin'in hiçbir zaman ABD'nin yerini alma niyeti olmadığını ve iki ülkenin orta yolda buluşması gerektiğini" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin'in hiçbir zaman ABD'nin yerini alma niyeti olmadığını ve iki ülkenin orta yolda buluşması gerektiğini" bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin, Çin'in mevcut uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığı ve Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını çaldığı yönündeki ithamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin söz konusu suçlamalarının Pekin yönetiminin stratejik niyetine yönelik yanlış okuma ve yargılamalar olduğunu savunan Hua, "Çin'in hiçbir zaman ABD'ye meydan okuma veya (ABD'nin) yerini alma niyeti ve ABD'nin salgınla mücadelesine karşı direnme amacı yok. Bizim en çok ilgilendiğimiz şey kendi halkımızın refahını artırmak, temenni ettiğimiz şey de dünyanın barış ve istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

Hua, mevcut durumda Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini sürdürmesi için iki tarafın orta yolda buluşması gerektiğini kaydederek, "İki tarafın birbirlerinin kilit öneme sahip çıkar ve önemli endişelerine, uluslararası hukuka ve temel normlara karşılıklı saygı göstermesi, eşit şekilde diyalog ve müzakere yürütmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çin'in bağımsız bir ülke olduğunu belirten Hua, kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını korumaya, Çin halkının zor zamanda mücadelesini verdiği çalışmaların meyvesini savunmaya hakkı olduğunu vurguladı. Hua, ülkesini hedef alan zorbalık ve adaletsizlikleri reddetmeye, ABD'nin Çin'i hedef alan karalama ve saldırılarına karşılık vermeye hakları olduğunu savundu.

Hua, ABD'li yetkililerin Çin bağlantılı hackerların ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmalarına saldırı düzenlediği iddialarına da değinerek, "Bazı ABD'li yetkililer, Çin'in ABD'nin aşısını çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia ediyor, bu çok absürt." dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, dün yaptığı bir açıklamada, Çin yönetimini hedef alarak, "Çin Komünist Partisi (CCP) dünyanın en antik medeniyetlerinin birisini demir yumruk ile yönetiyor. Uluslararası sisteme dayalı hukuku alaşağı etmek için, Çin halkının büyük üretim ve ustalık gücünü baskı altına almaya çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Barr ayrıca Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 01:41:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]