Çin'den, "ABD'nin Uygur Türkleri eleştirilerinin küresel tedarik zincirine zarar verdiği" iddiası - Son Dakika

Çin'den, "ABD'nin Uygur Türkleri eleştirilerinin küresel tedarik zincirine zarar verdiği" iddiası

Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri eleştirilerinin, küresel tedarik zincirine zarar verdiğini ileri sürdü.

Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri eleştirilerinin, küresel tedarik zincirine zarar verdiğini ileri sürdü.

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Uygur Türkleri girişimleriyle Çin'in işlerine karışmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD'nin Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine yönelik adımlarının, küresel tedarik zincirine zarar verdiği iddiasında bulunuldu.

ABD'ye söz konusu eylemlerine son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Çinli şirketleri baskı altına almak için insan haklarıyla ilgili şikayetleri kötüye kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin Uygur Türkleri eleştirilerinin Çin'e olduğu kadar ABD ve tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, Çinli işletmelerin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Walmart Inc, Apple Inc ve Amazon.com Inc dahil olmak üzere çok sayıda Amerikan şirketini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri yapıldığı konusunda uyarmış, bu ihlaller tedarik zincirlerinin korunmasından kaynaklanan riskler oluşabileceğini belirtmişti.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından yayımlanan raporda da, 2017-2019 yıllarında, bir kısmı doğrudan toplama kamplarından alınan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden 80 binden fazla Uygur Türkü'nün, aralarında Nike, Apple, BMW, Gap, Huawei ve Dell'in bulunduğu 83 tanınmış markanın tedarik zinciri olduğu ileri sürülen fabrikalara zorla gönderildiğini ortaya konmuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur'un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, bu kamplarda kaç kişinin olduğuna ve bu kamplardaki kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den, 'ABD'nin Uygur Türkleri eleştirilerinin küresel tedarik zincirine zarar verdiği' iddiası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:39 Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
17:39
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den, "ABD'nin Uygur Türkleri eleştirilerinin küresel tedarik zincirine zarar verdiği" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]