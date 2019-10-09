Çin'den ABD'nin yaptırım listesine tepki

Çin yönetimi, ABD'nin, bazı Çinli kurum ve şirketleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve baskıcı uygulamalara aracılık ettikleri gerekçesiyle ihracat yaptırımları listesine almasına tepki gösterdi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aralarında yerel hükümet kurumlarının ve özel teknoloji şirketlerinin bulunduğu 28 kuruluşun Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine alınmasının Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini savundu.

Açıklamada, "ABD'nin kurum ve şirketleri kendi iç hukukuna göre keyfi şekilde yaptırım listesine almasının ve bölgedeki idari uygulamaları eleştirmesinin Çin'in egemenlik alanını ihlal ettiği" belirtildi.

Sincan konusunun tamamıyla Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini vurgulayan bakanlık, "ABD'yi Sincan konusundaki sorumsuz açıklamalarına derhal son vermeye, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya ve ilgili kuruluşları yaptırım listesinden çıkarmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Pekin yönetiminin karşılık olarak nasıl bir adım atacağına ilişkin bilgi verilmezken, "Çin tarafı ülke çıkarlarını korumak için her türlü gerekli tedbiri alacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 28 Çinli kurum ve şirketinin, Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı "istismar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantıları nedeniyle kara listeye alındığını" bildirmişti.

Açıklamada söz konusu kuruluşların Çin'in Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlık gruplarına karşı yüksek teknolojili izleme, kitlesel keyfi gözaltı ve baskı kampanyaları uygulanmasına aracılık ettiği, insan hakları ihlalleri ve suistimallerde rolü olduğu savunulmuştu.

Kuruluşlar arasında bazı yerel hükümet ajanslarının yanı sıra video izleme donanımı ve yüz tanıma teknolojisi üreten Dahua, Hikvision ve Megvii gibi teknoloji firmalarının bulunduğu kaydedilmişti.

Kara listeye giren kuruluşların, Washington yönetiminin onayı olmadan ABD şirketlerinden ürün satın alması yasaklanıyor.