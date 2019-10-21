Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talebi
Son Dakika Ekonomi Çin'den ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talebi

Çin'den ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talebi

38 dakika önce

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çin'in, ABD'nin 2012 yılında Çin'den gelen güneş panelleri, çelik silindirler, rüzgar kuleleri ve alüminyum ekstrüzyon teçhizatlarına yönelik ek gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin WTO kararına uymadığı gerekçesiyle, ABD'ye 2.

Çin'den ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talebi, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çin'in, ABD'nin 2012 yılında Çin'den gelen güneş panelleri, çelik silindirler, rüzgar kuleleri ve alüminyum ekstrüzyon teçhizatlarına yönelik ek gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin WTO kararına uymadığı gerekçesiyle, ABD'ye 2.4 milyar dolar misilleme yaptırım uygulanmasını talep ettiğini duyurdu.

Pekin'in WTO'ya yaptığı söz konusu başvuruda şu değerlendirme yer aldı:

"ABD'nin WTO Anlaşmazlıklar Çözümü Organı (Dispute Settlement Body/DBS) kararlarına uymamaya devam etmesine karşılık, Çin DSB'den 2.4 milyar dolar değerindeki taviz ve zorunlulukların kaldırılmasını talep ediyor."

WTO, Temmuz ayında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde varılan bazı kararlara uymadığını duyurmuş ve Çin'e misilleme yaptırım uygulama kapısı açmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
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