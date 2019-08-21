Çin'den ABD'ye 'bizimle iyi geçinin' çağrısı

ABD Başkanı Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı , Washington 'a "bizimle iyi geçinin" çağrısı yaptı.

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Trump: Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz