Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'ye 'bizimle iyi geçinin' çağrısı
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Çin'den ABD'ye 'bizimle iyi geçinin' çağrısı

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'a "bizimle iyi geçinin" çağrısı yaptı.

Çin'den ABD'ye 'bizimle iyi geçinin' çağrısı, System.String[]

ABD Başkanı Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'a "bizimle iyi geçinin" çağrısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:15 
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