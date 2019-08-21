Çin'den ABD'ye 'bizimle iyi geçinin' çağrısı
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'a "bizimle iyi geçinin" çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'a "bizimle iyi geçinin" çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:15
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