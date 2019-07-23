Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'ye 'Hong Kong'dan kara elini çek' çağrısı
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Çin'den ABD'ye 'Hong Kong'dan kara elini çek' çağrısı

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz.

Çin'den ABD'ye 'Hong Kong'dan kara elini çek' çağrısı, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:27 
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