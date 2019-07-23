Çin'den ABD'ye 'Hong Kong'dan kara elini çek' çağrısı
1 saat önce
Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı
, yabancı güçlerin Hong Kong
'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:27
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