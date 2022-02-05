Üye Girişi
Çin'den ABD'ye Kuzey Kore sorununun çözümü için "esneklik" önerisi - Son Dakika

Çin'den ABD'ye Kuzey Kore sorununun çözümü için "esneklik" önerisi

05.02.2022 02:21
Çin'den ABD'ye Kuzey Kore sorununun çözümü için "esneklik" önerisi

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'ye Kuzey Kore'nin nükleer programı sorununun çözülmesi için daha esnek bir yaklaşım sergilemesi önerisinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'ye Kuzey Kore'nin nükleer programı sorununun çözülmesi için daha esnek bir yaklaşım sergilemesi önerisinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine, Kuzey Kore'nin 30 Ocak'taki uzun menzilli füze denemesini kapalı oturumda görüştü.

Çin'in BM Büyükelçisi Jun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'ye "(Kuzey Kore'nin) Endişelerini gidermek için daha çekici, daha pratik, daha esnek yaklaşım, politika ve eylem üretebileceği" önerisinde bulundu.

Jun, "Bu sorunun çözümü zaten ABD'nin elinde." dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk, Japonya, Brezilya, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri ise toplantı sonrası ortak bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınadı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 9 ülke adına yaptığı ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin 2017 yılından bu yana en uzun menzilli füze denemesini olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin ocak ayında 9 füze denemesi yaptığına dikkati çeken Thomas Greenfield, Pyongyang'a karşı, "Baskıyı sürdürmek zorundayız." dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınayan ortak açıklamaya katılmayan özellikle Çin ve Rusya'ya bu konuda tek ses olunması çağrısı yapan Thomas Greenfield, "Konseyin süregelen sessizliğinin bedeli büyük olacak, Kuzey Kore'ye uluslararası topluluğa daha fazla meydan okuma cesareti verecek ve Güvenlik Konseyi kararlarının ihlallerini normalleştirecek." dedi.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye istikrarı bozan eylemlerini durdurması ve diyaloğa dönmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Kuzey Kore sorununun çözümü için 'esneklik' önerisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:26 Paylaştığı doğum günü videosu yüzünden işinden olduğu öne sürülen Dilara Öğretmen'le ilgili kurumdan açıklama geldi
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:49 Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 02:28:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Kuzey Kore sorununun çözümü için "esneklik" önerisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement