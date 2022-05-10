Çin'den ABD'ye Latin Amerika Ülkelerinin Egemenliğine Saygı Duyma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Latin Amerika Ülkelerinin Egemenliğine Saygı Duyma Çağrısı

10.05.2022 23:08
Çin'den ABD'ye Latin Amerika Ülkelerinin Egemenliğine Saygı Duyma Çağrısı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada Amerika Zirveleri'nin sadece ABD'nin kendi çıkarına hizmet edemeyeceğini belirterek ABD'ye Latin Amerika ülkelerinin egemenliği ile itibarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada Amerika Zirveleri'nin sadece ABD'nin kendi çıkarına hizmet edemeyeceğini belirterek ABD'ye Latin Amerika ülkelerinin egemenliği ile itibarına saygı gösterme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu açıklamayı, günlük rutin basın toplantısında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın gelecek Haziran'da Los Angeles'ta ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye büyük ihtimalle dahil edilmeyecek olmasına dair bir soru üzerine yaptı.

Zhao, "Bu zirve sadece Amerikan standartlarını uygulayamaz veya ABD'nin çıkarlarına hizmet edemez, bir Amerikan zirvesine indirgenemez" dedi. "Önümüzdeki yıl, ABD'nin Monroe Doktrini'ni sunmasının 200'üncü yılı olacak" diyen Zhao, ABD'nin Latin Amerika ülkelerini desteklemediğini, onlara dilediği gibi zorbalık yaptığını ifade etti. Sözcü, ABD'nin Latin ülkelerine fayda sağlamada başarısız olmakla kalmadığını, üstüne bir de onları kullandığını, onlara yaptırımlar uyguladığını, enflasyon ihraç ettiğini, politik müdahalelerde bulunduğunu, yönetimleri değiştirdiğini ve siyasi suikastler gerçekleştirdiğini ve hatta onlara karşı silahlı hareketler başlattığını belirtti.

Zhao, ABD'nin uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin muhalefetine rağmen bazı Latin Amerika ülkelerine yönelik tek taraflı ve hukuksuz yaptırımları sürdürmede ısrar ettiğini, kalkınma arayışındaki Latin Amerika ülkelerinin diğer ülkelerle işbirliği hamlelerini karaladığını ve Latin Amerika ülkelerine yönelik en temel saygıdan yoksun olduğunu söyledi. "ABD tarafının Latin Amerika ülkelerinin egemenliği ile itibarına ciddiyetle saygı göstereceğini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara ciddiyetle uyacağını umuyoruz" diyen Zhao, Latin Amerika'da veya herhangi bir yerde Monroe Doktrini için pazar olmadığını da sözlerine ekledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Latin Amerika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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