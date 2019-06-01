Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'ye misilleme: Yabancı firmalar için kara liste hazırlığı
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Çin'den ABD'ye misilleme: Yabancı firmalar için kara liste hazırlığı

53 dakika önce

Washington yönetimi tarafından casusluk yaptığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yasaklanan, Çin'de faaliyet gösteren birçok yabancı firma, kurum ve bireysel ticari oluşumlarla ilgili bir liste hazırlayacağı ve bu isimleri 'güvenilmez' olarak niteleyerek yaptırım uygulayacağı beli

Çin'den ABD'ye misilleme: Yabancı firmalar için kara liste hazırlığı, System.String[]
ABD'nin casusluk yaptığı gerekçesiyle Huawei'e yaptırım uygulamasının ardından Çin harekete geçti. Pekin yönetimi, ABD'nin Huawei kararına misilleme olarak 'güvenilmez şirket ve kişiler' listesi hazırladığı ortaya çıktı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng ABD'nin piyasa hukukuna uymaksızın yapılan anlaşmaları bozması durumunda Çinli firmaların bu durumdan büyük zarar göreceğini açıkladı. Çinli yetkili ayrıca ticari faaliyetler dışı bir nedenle yapılan yaptırımların uygulanması durumunda yakın gelecekte Çin'in de misilleme yapacağını ve 'gerekli önlemleri' alacağını kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:23 
Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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