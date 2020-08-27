Çin'den ABD'ye: "Sorun çıkarmasına izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

ABD ve Çin arasında son zamanlarda yükselen askeri anlaşmazlığa karşı Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin sorun çıkarmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

ABD'nin yaklaşımlarının Çin ve ABD arasında son zamanlarda yükselen askeri anlaşmazlığın büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Çin Savunma Bakanlığı bu noktada ABD'nin sorun çıkarmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian yaptığı basın açıklamasında, "Ne ABD'nin sesine uyarak hareket edeceğiz ne de ABD'nin sorun çıkarmasına izin vereceğiz. Çin olarak, iki taraf arasında artan askeri gerginliğin pozitif bir ortama kavuşması adına ABD'nin gerekli kararları alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Ağustos'da ABD'nin U-2 casus uçağının Çin'in kuzeyinde bulunan uçuşa yasaklı bölgeye giriş yapması iki ülke arasında tekrardan gerginliğe yol açmıştı. - PEKİN