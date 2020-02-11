Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

SAN Çin'den ABD'ye tahliye edilenlerden birinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

SAN Çin'den ABD'ye tahliye edilenlerden birinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

California eyaletindeki UC San Diego Health Hastanesi'nden yetkililer, izlenen dört hastadan birine yeni tip koronavirüs zatürresi teşhisi konulduğunu, hastanın müşahede altına alındığını bildirdi.

Tahliye edilenler arasında Miramar şehrinden iki kişinin de kontrol için hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, her iki hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

California'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7'ye, ABD'de ise 13'e yükseldi.

Kazakistan, Çin'den 217 vatandaşını daha tahliye etti

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Çin'den 217 Kazakistan vatandaşının daha tahliye edildiğini bildirdi.

Birtanov, Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada, Pekin'den 217 Kazak vatandaşının çıkarıldığını belirterek "Onların hepsi sağlık kurumlarına kaldırıldı, aralarında koronavirüs vakası tespit edilmedi." dedi.

Kazakistan, şubat ayının başında koronavirüs salgının yayıldığı Vuhan kentinden 83 vatandaşını tahliye etmişti.

Tacikistan, Çin'deki 46 vatandaşını tahliye etti

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan Tacik vatandaşlarının bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 46 Tacik vatandaşını taşıyan uçağın Duşanbe yakınlarındaki Ayni askeri havaalanına indiği aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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