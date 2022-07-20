Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı

20.07.2022 00:25
Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Salı günü ABD'ye, Taiwan'a silah satışını derhal durdurması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik faaliyetleri desteklememe yönündeki açıklamasına sadık kalması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Salı günü ABD'ye, Taiwan'a silah satışını derhal durdurması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik faaliyetleri desteklememe yönündeki açıklamasına sadık kalması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin, "Taiwan İlişkileri Yasası"na göre, adanın kendini savunma kabiliyetini yeterli derecede sürdürmesine yardımcı olmak için Taiwan'a gerekli ulusal savunma malzeme ve hizmetlerini sağlamak zorunda olduğunu belirterek, bu tutumun, tek Çin politikası ile uyumlu olduğunu ifade etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian buna karşılık, Çin'in ABD'nin Taiwan'a yeni bir tur silah satış planına kesinlikle karşı olduğunu yineleyerek, "ABD tarafına sert ifadelerle itiraz ettik" dedi. Sözde "Taiwan İlişkileri Yasası"nın ABD tarafından tek taraflı olarak hazırlanmış bir iç hukuk olduğuna işaret eden Zhao, bunun evrensel olarak kabul edilmiş uluslararası yasalarla uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti. Bunun tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümlere aykırı olduğunu vurgulayan Zhao, "Çin bu yasayı asla kabul etmedi ve her zaman karşı çıktı" dedi.

Zhao, ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale etmek ve Taiwan'a silah satmak için böyle bir eylemde bulunarak caka satacak konumda olmadığını belirtti. Sözcü, ABD'nin Taiwan'a silah satışındaki ısrarının, tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümleri ciddi şekilde ihlal ettiğini, "Taiwan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçleri cesaretlendirdiğini ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi artırdığını vurguladı. Zhao, "ABD, Taiwan'a silah satışını ve onunla olan askeri temasını derhal durdurmalı, Taiwan Boğazı'nda gerginliğe yol açan unsurlar yaratmaya son vermeli ve ABD hükümeti tarafından yapılan Taiwan'ın bağımsızlığını desteklememe yönündeki açıklamasını sadık şekilde uygulamalı" diye ekledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gelecek ay Taiwan'ı ziyaret etme planıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin soru üzerine Zhao, Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret etmesi durumunda, bunun tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümleri ciddi şekilde ihlal edeceğini, ayrıca Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar vereceğini söyledi. "Çin böyle bir ziyarete kesinlikle karşı çıkıyor" diyen Zhao, Çin'in ABD ile Taiwan bölgesi arasında her türlü resmi temasa kesinlikle karşı olduğunu bildirdi. Zhao, ABD tarafının aksi yönde ısrar etmesi halinde, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağını ve ABD'nin bundan sonra doğacak her türlü sonucun sorumluluğunu üstlenmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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