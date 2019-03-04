Çin'den ABD'ye "Ticari Müzakereler Sürmeli" Mesajı

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 2. Genel Kurulu Sözcüsü Cang Yesui, Çin ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin, iki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya ulaşmak için müzakereleri artırması gerektiğini belirtti.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 2. Genel Kurulu Sözcüsü Cang Yesui, Çin ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin, iki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya ulaşmak için müzakereleri artırması gerektiğini belirtti.



Ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin 2. Genel Kurulu Sözcüsü Cang, başkent Pekin'de yılık meclis toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin iki taraftan heyetlerin bir süredir "etkili" müzakereler yürüttüğünü ve iki tarafı ilgilendiren çok sayıda konuda "önemli ilerlemeler" kaydettiğini söyledi.



Cang "Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri doğası itibarıyla karşılıklı kazan kazana dayanır. Bu yüzden iki tarafın müzakereleri artırmasını ve karşılıklı yarara dayalı bir anlaşmaya ulaşmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



İki ülke liderlerinin geçen aralık ayında görüştüğünü hatırlatan Cang, "En önemli meselenin iki tarafın fikir birliği sağlaması, iş birliğinin geliştirilmesi için farklılıkları kontrol altına alması ve ikili ilişkilerin gelişmesini temin etmesi olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Cang, Çin-ABD ilişkilerinin genel anlamda istikrarlı olduğunu kaydederek "Çin-ABD iş birliği iki tarafın yararınadır, çatışma herkesi yaralar. İş birliği iki taraf için en iyi seçenek." ifadelerine yer verdi.



İki ülkenin tarihi, kültürel ve toplumsal yapılarının farklı olduğunu ancak bunun iki ülkenin çatışmasını ve karşı karşıya gelmesini gerektirmediğini belirten Cang, "Karşı karşıya gelen ve çatışan Çin-ABD ilişkilerinin hiçbir tarafın yararına olmadığını düşünüyorum." dedi.



Çin'in savunma harcamaları



Çin'in artan askeri harcamalarını "makul ve uygun" olarak değerlendiren Sözcü Cang, savunma bütçesinin artışının ulusal güvenliği korumak için olduğunu dile getirdi.



Cang, "sınırlı" savunma harcamalarının diğer ülkelere askeri tehdit oluşturmadığını ifade ederek "Bir ülkenin diğer ülkelere askeri tehdit olup olmadığı konusu savunma harcamalarını ne kadar artırdığına değil, benimsediği dış politika ve ulusal savunma politikalarına bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca Cang, ülkesinin geçen yıl gayrisafi milli hasılasının yüzde 1,3'ünü savunma harcamalarına ayırdığını bildirdi.



Çin'de geçen yıl savunma bütçesinin yüzde 8,1 artışla yaklaşık 178 milyar dolar olarak belirlendiği açıklanmıştı.



ABD'ye çifte standart suçlaması



ABD'nin, Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurması için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunmasına değinen Cang, Washington yönetiminin "siyasi aygıtlarla" ekonomik aktivitelere müdahale ettiğini kaydetti.



Cang, ABD'nin bu şekilde Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini, adil rekabetin uluslararası pazar düzenine müdahale ettiğini vurgulayarak "Bu tipik çifte standart vakası, ne adil ne de ahlaki." ifadelerini kullandı.



Cang ayrıca ABD'yi adil rekabet için pazar kurallarına uymaya çağırdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya, Hastaneye Kaldırıldı!

ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz

ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu