- Çin'den ABD'ye TikTok tepkisi - Son Dakika

- Çin'den ABD'ye TikTok tepkisi

PEKİN - Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nden piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine saygı göstererek, yabancı işletmelerin ülkedeki ticari faaliyetleri için ayrımcı olmayan, adil ve açık bir iş ortamı oluşturmasını beklediklerini açıkladı.

ABD'nin Washington Bölge Yargıcı Carl Nichols, dün geç saatlerde açıkladığı ihtiyati tedbirle 12 Kasım'da yürürlüğe girecek olan TikTok'u indirme yasağını askıya aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin "ulusal güvenlik" endişelerini Çinli firmalara karşı hareket etmek için bir bahane olarak kullandığını söyledi.

Wang açıklamasında, "Çin, daima ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişleterek, devlet gücünü suistimal eden ve diğer ülkelerin işletmelerini ezmeye çalışan zorbalık eylemlerine karşı çıkıyor. ABD'den piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine saygı göstererek, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyarak, diğer ülkelerin işletmelerinin ABD'deki ticari faaliyetleri için ayrımcı olmayan, adil ve açık bir iş ortamı yaratmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.