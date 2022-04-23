Çin'den ABD'ye Ukrayna'daki Biyo-askeri Faaliyetlerini Açıklığa Kavuşturma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Ukrayna'daki Biyo-askeri Faaliyetlerini Açıklığa Kavuşturma Çağrısı

23.04.2022 14:41
Çin'den ABD'ye Ukrayna'daki Biyo-askeri Faaliyetlerini Açıklığa Kavuşturma Çağrısı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devleti'nin biyo-askeri faaliyetleri ile ilgili kapsamlı ve ayrıntılı açıklama yapması ve çok taraflı bir doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek elden karşı...

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devleti'nin biyo-askeri faaliyetleri ile ilgili kapsamlı ve ayrıntılı açıklama yapması ve çok taraflı bir doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek elden karşı çıkmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Zhao bu açıklamayı, günlük rutin basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın kısa süre önce Rusya'nın Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından uygulanan biyo-askeri plana dair belirli belgeler ve bilgiler bulduğunu yinelemesine dair bir soruya cevaben yaptı. Bir muhabir, Rus tarafının ilgili bulguları Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar ile paylaştığını ve ABD tarafından detaylı açıklama talep ettiğini belirtmişti.

ABD'nin şu ana dek biyo-askeri faaliyetlerine dair ikna edici bir açıklama yapmakta başarısız olduğunu kaydeden Zhao, ABD'nin şimdiye kadarki açıklamalarının da muğlaklıklar ve hatta çelişkiler barındırdığını, bunun da uluslararası toplumun endişelerini daha da artırdığını ifade etti. Zhao, "Dünyada kaç tane ABD'ye ait biyo-işbirliği tesisi var? ABD, Ukrayna'yla yaptıkları anlaşma kapsamında kaç tane biyolojik numune aldı ve bunlar ne için kullanıldı? Ukrayna'nın anlaşma kapsamında açıklamasına izin verilmeyen hassas bilgi ne? ABD, kendi memleketlerinde yasaklanan herhangi bir tehlikeli araştırmayı ABD'nin dışında gerçekleştirdi mi" diye sordu.

Zhao, "Dahası ABD, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin (BWC) depoziter devletlerinden olarak anlaşmanın imzaya açılmasının 50. yıl dönümünü kutladı ve bu mekanizmayı güçlendirmekten bahsetti. Öte yandansa çok taraflı bir BWC doğrulama mekanizmasının kurulmasına karşı tek başına muhalefet etti" dedi. BWC'nin depoziter devletlerinden biri olarak ABD'nin bir istisna haline dönüşmektense uygulamada örnek olması gerektiğini kaydeden Zhao, "ABD tarafını bir kez daha biyo-askeri faaliyetleri ile ilgili kapsamlı ve ayrıntılı açıklamalar yapmaya ve çok taraflı bir doğrulama mekanizmasının kurulmasına tek elden karşı çıkmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Ukrayna'daki Biyo-askeri Faaliyetlerini Açıklığa Kavuşturma Çağrısı - Son Dakika


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