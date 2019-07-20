Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'ye "yüzyılın kara lekesi" yanıtı: Pekin dini haklara saygılı
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Çin'den ABD'ye "yüzyılın kara lekesi" yanıtı: Pekin dini haklara saygılı

1 saat önce

Çin, ABD'nin dini haklar konusunda 'önyargılarını yıkarak' Pekin'i 'kötülemekten' vazgeçmesi gerektiği çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bu politikaların “yüzyılın kara lekesi” olduğunu söylemişti.

Çin'den ABD'ye
Uluslararası camia tarafından Uygur Türkleri'ne 'kötü muamele' yapmakla eleştirilen Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dini haklar konusunda 'önyargılarını yıkarak' Pekin'i 'kötülemekten' vazgeçmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Komünist Parti'nin yayın organı "Halkın Günlüğü", Çin'in dini haklara saygı duyduğunu ancak ABD'nin "Çin'i karalamak için dini bahane olarak kullandığını" yazdı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:52 
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