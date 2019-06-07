Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'ye "zeytin dalı"
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Çin'den ABD'ye "zeytin dalı"

59 dakika önce

ST. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump arkadaşım. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.

Çin'den ABD'ye
ST. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump arkadaşım. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum." dedi.
Şi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı oturumda konuştu.
İnsanlığın bir kez daha yol ayrımında olduğunu anlatan Şi, "Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde yaşadığımız birçok çatışmanın çözümünü sağlayabilecek altın bir anahtardır." ifadesini kullandı.
Çok sayıda ülkenin, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine ilgi duyduğunu belirten Şi, "Bu fikir yalnızca Çin'e ait değil. Herkese fayda sağlayacak. Yaklaşık 130 ülke ve 30 uluslararası kuruluşla bu girişime yönelik anlaşma imzaladık." dedi.
Konuşmasında ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına da değinen Şi, "Aramızda ticari anlamda bazı anlaşmazlıklar olsa da ABD ve Çin birbirlerine derinden bağlı, en yüksek ticaret hacmine sahip iki ülke." değerlendirmesinde bulundu.
Şi, ABD ve Çin'in birbirlerinden tamamen kopmalarını "tahayyül" edemediğine işaret ederek, "Trump arkadaşım. Böyle bir kopuş istemediğine eminim. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tanışmayı umduğunu belirterek, "Ancak Zelenskiy'den bu yönde bir adım henüz gelmedi. Sadece bazı çelişkili açıklamalar duyduk." dedi.
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Rusya'nın konumuna da değinen Putin, "Buna bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum: Vadide iki kaplan kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:17 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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