Son Dakika Haberleri: Çin'den Airbus'a 300 Uçak Siparişi

Çin'den Airbus'a 300 Uçak Siparişi

54 dakika önce

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Fransa'ya resmi ziyaretinde Air Bus'tan 300 uçak siparişi resmileşti.

Çin'den Airbus'a 300 Uçak Siparişi, System.String[]
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Fransa'ya resmi ziyaretinde Air Bus'tan 300 uçak siparişi resmileşti. ABD'li uçak firması Boeing'in Avrupalı rakibi Airbus ile, 290 adet A320 ve 10 adet de A350 geniş gövde uçaklarının alımı konusunda anlaşma imzaları atıldığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan ekonomi haberlerinde, Çin'in bu dev siparişinin hacminin de 30 milyar civarında olduğu hatırlatıldı.  

Fransa Devlet Başkanı Emanuel Makron'un, Çin'in ABD'li Boeing'i değil, Air Bus'u tercih etmesini, "Bu çok süper bir gelişme. Bizleri birbirimize daha da yakılaştıracaktır" sözleriyle açıklaması, dikkatleri çekerken, bu sözlerin aynı zamanda ABD'ye bir mesaj olabileceği yorumları yapıldı. Air Bus'tan yapılan açıklamada da, büyük siparişten duyulan seviç dile getirildi. - Ceylan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:28 Kaynak: DHA

Dünya
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