Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı - Son Dakika

Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı

6 saat önce

Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı.

Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı

Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:56 Kaynak: DHA

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