Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı - Son Dakika

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Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı
6 saat önce
Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı.
Çin'den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:56 Kaynak: DHA
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