ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika
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ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

47 dakika önce

* Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

* Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İbrahim YILDIZ/ Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04: 00 sıralarından Atatürk Hava Limanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:28 Kaynak: DHA

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