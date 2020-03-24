Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada " Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" denildi.