Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı - Son Dakika
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Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.

Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada " Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" denildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:27 Kaynak: DHA

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