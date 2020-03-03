Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Türkiye'ye verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Türkiye'ye verildi - Son Dakika Spor

Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Türkiye'ye verildi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına Antalya ev sahipliği yapacak.

Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Türkiye'ye verildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına Antalya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonunun organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdiğini bildirdi.

Topaloğlu, "Koronavirüs nedeniyle Çin'in Şanghay kentinden alınan Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 11-17 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Polonya ve Slovenya da ev sahipliği için talipti. Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye'yi tercih etti. Bu tür organizasyonların Türkiye'ye verilmesi bizim güvenirliliğimiz açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın 20-26 Mayıs tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Topaloğlu, "Avrupa Şampiyonası öncesi bu ev sahipliği bize avantaj sağlayacak. Antalya'da güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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