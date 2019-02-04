Son Dakika Haberleri: Çin'den Alışveriş Yapanlar, Dikkat: Siparişleriniz Gecikebilir

Çin'den Alışveriş Yapanlar, Dikkat: Siparişleriniz Gecikebilir

1 saat önce

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin'in 5 günlük tatile girmesi, küresel piyasalarda yavaşlamaya sebep oldu.

Çin'den Alışveriş Yapanlar, Dikkat: Siparişleriniz Gecikebilir, System.String[]
Çin'de yeni yıl başlangıcı 5 Şubat'ta gerçekleşecek. Ülke, Çin Astrolojisi'ne göre Domuz yılına girecek. Milyonlarca Çinli, 2 hafta sürecek olan tatil için yollara dökülmüş durumda.

Başta Ali Express gibi büyük e-ticaret siteleri olmak üzere pek çok Çin menşeili kurum, tatil nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğine dair bilgi vermeye başladı.



Çin'deki uzun tatil nedeniyle tedarik ve teslimat süreçlerinde aksamalar yaşanırken, işlemlerin süreleri de uzuyor. Ülkemizde de pek çok kullanıcısı bulunan Çinli e-ticaret siteleri, kargo ücretini düşürmek için ürünleri gemiyle gönderiyor. Ürünlerin teslimat süresi 15 gün ila 45 gün arasında değişebiliyor.

Çin para piyasaları ve borsası da, Domuz Yılı kutlamaları sebebiyle 12 Şubat'a kadar kapalı kalacak.



Çin yılı, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan, Çinlilerin çok önem verdiği bir festivaldir. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat arasında bir güne denk gelir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 

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