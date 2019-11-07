Son Dakika Haberleri: Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de
Son Dakika Güncel Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de

7 saat önce

ÇİN'in Xi'an kentinde yola çıkan ve Asya'dan Avrupa'ya Marmaray Tüp Geçiti'ni kullanarak kesintisiz gidecek olan Chang'an Treni, Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de, System.String[]

ÇİN'in Xi'an kentinde yola çıkan ve Asya'dan Avrupa'ya Marmaray Tüp Geçiti'ni kullanarak kesintisiz gidecek olan Chang'an Treni, Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Çin'in Xi'an kentinden çıkan Chang'an Treni, Çin'den kalkıp Marmaray Tüp Geçidi'ni kullanan ilk yük treni unvanına sahip olarak, yolculuğunu Çekya'nın başkenti Prag'da sonlandıracak. Marmaray tüp geçişini kullanarak Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Türkiye yolculuğunu bugün tamamladı. Marmaray'ı geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na ilk tren saat 11.45'de ulaştı. Yolun kapasitesi nedeniyle iki parça halinde yol alan trenin ilk bölümü olan lokomotif ve 21 vagon Kapıkule'de gelecek ikinci parçasını bekledi. Trenlerin parçaları tamamladıktan sonra Bulgaristan'dan gelecek lokomotif ile yoluna devam edecek.

42 TIR'a eşdeğer elektronik ürün yükünü taşıyan China Railway Ekspress, toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla; 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 12 günde 11 bin 483 kilometre yol kat edecek. Tren güzergahında bulunan ülkeler; Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya. Trenin Türkiye güzergahı ise Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Kapıkule'den (Edirne) oluşuyor.

Görüntü Dökümü

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Trenin Kapıkule'ye gelişi

Drone ile havadan trenden detaylar

Kapıkule'ye ulaşan trenden detaylar

Kapıkule garından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:33 Kaynak: DHA
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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti
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