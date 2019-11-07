Son Dakika Haberleri: ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (1)
Son Dakika Güncel ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (1)

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (1)

6 saat önce

Asya'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti.

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (1), System.String[]

Asya'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti.  Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Maramaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul
Marmaray, Avrupa, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti (1)
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