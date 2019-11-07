ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (1)
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Asya'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
Asya'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti. Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Maramaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.
- İstanbul
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