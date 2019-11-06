Son Dakika Haberleri: Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı
Son Dakika Güncel Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı

Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treninin Ankara'ya ulaştığını ve bu gelişmenin Türkiye'nin izlediği "doğu ve batı bağlantısallığının geliştirilmesi vizyonunun son örneği" olduğunu bildirdi.

Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treninin Ankara'ya ulaştığını ve bu gelişmenin Türkiye'nin izlediği "doğu ve batı bağlantısallığının geliştirilmesi vizyonunun son örneği" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin'in Şian şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni "China Railway Express" 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle Ankara'ya ulaşmıştır. Bu gelişme, ülkemizin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneğidir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Tarihe geçen yük treni

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Trenin Ankara Garı'na ulaşması dolayısıyla bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenleniyor. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek törene, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Ankara, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı
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