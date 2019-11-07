Son Dakika Haberleri: Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti
Son Dakika Güncel Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

7 saat önce

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri Tren'in kokpitinden görüntüler Tren'in tüp tünelden geçişi Tren'in Zeytinburnu...

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri

Tren'in kokpitinden görüntüler

Tren'in tüp tünelden geçişi

Tren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişi İSTANBUL - Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve Marmaray'ı kullanarak İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi) İstanbul'dan geçti.

Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:47 Kaynak: AA
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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti
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