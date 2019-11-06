Çin'den Avrupa'ya giden yük treni Ankara'dan törenle uğurlandı

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treni "Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi" Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı.

Ankara Garı'nda gerçekleştirilen uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Çin'den gelen yetkililer katıldı.

Uğurlama töreni öncesinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Üç kıtayı birbirine bağlayan ülkemiz çok önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahiptir. Türkiye, hem coğrafi konumuyla hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiyle; Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Bu coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahibiz. Bu pozisyonumuzu daha da güçlendirmek adına, son yıllarda; çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik. 754 milyarı bulan yatırım harcamamızla; ulaştırma ve haberleşme altyapımızı güçlendirerek uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı" diye konuştu.

"MARMARAY'IN BU HATTA ENTEGRE OLMASIYLA DA UZAK ASYA İLE BATI AVRUPA ARASINDAKİ SÜREYİ 18 GÜNE DÜŞMÜŞTÜR"

"Tek Kuşak Tek Yol Projesine" değinerek yük trenleri için söz konusu yolun 30 günden 12 güne düşürüldüğüne dikkat çeken Bakan Turhan şunları kaydetti:

"Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan 'Tek Kuşak Tek Yol Projesine' bu çerçevede özel önem verdik. Bu kapsamda, Türkiye - Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir. 30 Ekim 2017'den itibaren faaliyete başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olmuştur. Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolunun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşmüştür. Asya ile Avrupa arasındaki 21 Trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif oluşmuştur."

"GÜVENLİ, HIZLI VE KOLAY ULAŞIM; TİCARETİN, ÜRETİMİN VE İHRACATIN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİDİR"

Yolun medeniyet olduğunu aktaran Bakan Turhan, "Biliyoruz ki yol medeniyettir ve hiç şüphesiz ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biridir. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Çünkü doğru zamanda, doğru yerde, doğru ürünle bulunmak ticaretin altın kuralıdır. Bu denklem hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf demektir ki bu da ekonomik kazancın katlanması anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.

"TREN, 820 METRE UZUNLUKTA 42 ADET KONTEYNER YÜKLÜ VAGONLA İKİ KITA, 10 ÜLKE, 2 DENİZİ AŞARAK 11 BİN 483 KİLOMETREYİ 12 GÜNDE GİDECEK"

Marmaray'ı kullanarak İstanbul Boğazından geçecek ilk yük treni olan Çin Demiryolu Ekspresi'nin özelliğini kaydeden Bakan Turhan, "Aslında tüm bu anlattıklarımı şöyle özetleyebiliriz; Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 tıra eşdeğer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress (Çin Demiryolu Ekpresi); toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla, iki kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek. Bu yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlayacaktır. İşte bugün buna tanık oluyoruz. Hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım bu. Tam da bu nedenle, binlerce km yol kat eden bu trene; demiryolu taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgelemesi hasebiyle hep birlikte gururla bakıyoruz. Elbette bu proje, ülkelere ticari kazanç sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve kültürler arası etkileşim hızlanmasını da büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından çalan zilin ardından tren, Ankara Garı'na geldi ve hareket saatinde Prag'a uğurlandı.

(İHA)