Son Dakika Haberleri: Çin'den Avustralyalı Yazara Ulusal Güvenlik Soruşturması

Çin'den Avustralyalı Yazara Ulusal Güvenlik Soruşturması

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Çin'e geldiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Yang Hıngcün'ün ulusal güvenlik şüphesiyle soruşturmaya alındığını açıkladı.

Çin'den Avustralyalı Yazara Ulusal Güvenlik Soruşturması, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Çin'e geldiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Yang Hıngcün'ün ulusal güvenlik şüphesiyle soruşturmaya alındığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında geçen hafta New York'tan bu ülkeye geldiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Avustralyalı yazar Yang'ın ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karıştığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Pekin Kamu Güvenliği Bürosu'nun Yang'a yönelik mücbir tedbirler alarak soruşturma yürüttüğünü kaydeden Hua, vakanın şimdilik soruşturma aşamasında olduğunu, Yang'ın tüm yasal hak ve çıkarlarının korunduğunu belirtti.

Hua konuyla ilgili Avustralya misyonlarına resmen bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı Pekin yönetimine, Yang'a adil muamele etmesi çağrısında bulunmuş, olayın, Çin'in Kanada vatandaşlarını tutuklamasıyla bağlantılı olduğuna dair kanıt bulunmadığını ifade etmişti.

Çin, geçen yıl aralık ayında Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'un Kanada'da tutuklamasının ardından biri eski diplomat diğeri iş adamı 2 Kanada vatandaşını ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle tutuklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:43 Kaynak: AA

New York, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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