Çin'den ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri ailelerine kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika

Çin'den ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri ailelerine kavuşacakları günü bekliyor

28.03.2021 15:41
Çin'den ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri ailelerine kavuşacakları günü bekliyor, System.String[]

Pekin yönetiminin baskısı nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri, aile üyelerine ulaşamamanın sıkıntısını yaşıyor ve onlara kavuşacakları günü bekliyor.

Pekin yönetiminin baskısı nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri, aile üyelerine ulaşamamanın sıkıntısını yaşıyor ve onlara kavuşacakları günü bekliyor.

CNN'deki habere göre, Pekin yönetiminin baskısı nedeniyle çok sayıda Uygur Türkü ailesinden ayrı yaşıyor.

Uygur Türkü olan Mamutcan Abdurehim, 2017'de karısı Muherrem'in iki çocuğuyla pasaportunu almak için Malezya'dan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gittiğini ve oradan çıkamadığını belirtti.

Abdurehim, kendisinin de gözaltına alınacağı ya da hapse atılacağı için Sincan'a geri dönemediğini ve Malezya'dan Avustralya'nın Adelaide kentine yerleştiğini belirterek o zamandan bu yana karısı ve çocuklarını göremediğini söyledi.

Abdurehim'in pasaportunun yenilendiğini ancak bazı mali sorunlar nedeniyle oradan hemen ayrılamadığını anlatan Abdurehim, 2017 yılının başlarında, karısı ve çocuklarının seyahat belgelerine yetkililer tarafından el konulduğunu belirtti.

Birkaç ay sonra karısının ortadan kaybolduğunu söyleyen Abdurehim, "15 Nisan 2017'den önce eşimle sürekli temas halindeydim. Her gün sohbet ediyor, çocuklarla görüntülü konuşuyorduk." dedi. Karısının Nisan 2017'de ortadan kaybolduğunu belirten Abdurehim, "Ertesi gün evi aradım ve annem eşimin kısa bir kurs için gittiğini söyledi. O zaman gözaltına alındığını anladım." ifadesini kullandı.

O zamandan beri karısıyla konuşmadığını anlatan Abdurehim, başlangıçta çocuklarının devlet tarafından işletilen yetimhanelere gönderilmiş olabileceğinden endişe duyduğunu, daha sonra büyükanne ve büyükbabalarıyla kaldıklarını öğrendiğini belirtti.

Eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ifade eden Abdurehim, Çin hükümetinin Sincan'daki azınlık gruplarını sindirmenin ve kontrol etmenin bir yolu olarak çocuklarıyla ailelerini birbirinden ayırdığına inandığını söyledi. Abdurehim, böyle büyük bir acıyı hak etmediklerini vurguladı.

CNN muhabirinin ulaştığı Sincan'ın Kaşgar kentinde büyükbabasının evinde yaşayan Abdurehim'in 10 yaşındaki kızı Muhlise, babasıyla 2017'den bu yana görüşemediğini ve onu çok özlediğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, ailelerinin rızası olmadan yetimhanelerde tutulan çocukların serbest bırakılmasını istemişti

Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Uygur Türklerinin çocuklarının, devlet tarafından işletilen yetimhanelerde tutulduğunu bildirmişti.

Örgüt raporunda, Çin'de ailelerinin rızası olmadan yetimhanelerde tutulan çocukların serbest bırakılmasını istemişti.

Af Örgütünden araştırmacı Alkan Akad, Çin'in Sincan'da uyguladığı acımasız kampanyasının, çocuklarından ayrılmak zorunda kalan aileleri çok zor bir duruma soktuğunu belirterek çocukları için geri dönmeye çalışan ebeveynlerin zulüm ve keyfi gözaltı ile karşı karşıya kaldığını kaydetmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Pekin, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri ailelerine kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
TFF, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacağını açıkladı TFF, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacağını açıkladı         
16:35
Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi         
16:12
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor         
15:37
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı         
12:26
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada         
10:22
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 17:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den ayrılmak zorunda kalan Uygur Türkleri ailelerine kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei