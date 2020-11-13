Çin'den Biden'a ilk resmi tebrik - Son Dakika

Çin'den Biden'a ilk resmi tebrik

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'de Başkanlık seçiminin galibi olan Joe Biden'i tebrik edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'de Başkanlık seçiminin galibi olan Joe Biden'i tebrik edildi. Pekin'den gayriresmi sonuçlara göre, ABD'de başkanlık seçiminden galip ayrılan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'e ilk resmi tebrik geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ABD'deki başkanlık seçimine yönelik tepkisini yakından izlediklerine işaret ederek, "Amerikan halkının seçimine saygı duyuyor, Bay Biden ve Bayan (Kamala) Harris'i tebrik ediyoruz. Aynı zamanda, ABD'deki seçimin sonucunun ülkedeki kanun ve prosedürlerce belirleneceğini de anlıyoruz" ifadelerini kullandı. (Cenk Özkömür/İHA)

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