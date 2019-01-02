Çin'den Binlerce Aynayla Yeni Yıl Dileği
1 saat önce
Çin'in Gansu vilayetinde yer alan güneş enerjili termik santraldeki binlerce ayna Çinlilerin yeni yıl dileklerini iletti.
Çin
'in Gansu vilayetinde yer alan güneş enerjili termik santraldeki binlerce ayna Çinlilerin yeni yıl dileklerini iletti.
Çin'in Gansu vilayetine bağlı Dunhuang şehrindeki güneş enerjisi termik santralindeki binlerce ayna Çinlilerin 2019 yılı için dileklerini iletti. 'Mutlu yıllar', 'Merhaba 2019' gibi yeni yıl dileklerinin aynalarla yazıldığı santralde, her bir Çin harfi yaklaşık bin aynayla oluşturuldu.
Gobi çölünde Aralık
ayının son günlerinde tamamlanan tesis, güneş ışığını güneş kulesinin tepesindeki bir alıcıya yoğunlaştıran 12 bin ayna ile destekleniyor. Çin'in ilk ve Asya
'daki en büyük olan 100 megawattlık termik santral, testlerden geçirilip ulusal şebekeye bağlanacak ve yakında hizmete girecek. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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