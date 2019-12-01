Çin'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne suçlama

Hong Kong'daki polis şiddeti iddiaları için "bağımsız inceleme" talep eden BM yetkilisi Bachelet'e Çin yönetimi tepki gösterdi. Çin, Bachelet'i iç işlerine müdahale etmekle suçladı.Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i ülkenin iç işlerine "yersiz bir şekilde müdahale" etmek ve Hong Kong'ta "radikal şiddeti" cesaretlendirmekle suçladı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, South China Morning Post gazetesi için kaleme aldığı ve Cumartesi günü yayımlanan makalede, Hong Kong yetkililerine "Polisin aşırı şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin olarak bağımsız ve tarafsız adli inceleme" yapılması çağrısında bulunmuştu.



BM nezdindeki Çin Daimi Temsilciliği Bachelet'in makalesini "yanlış" ve "BM Antlaşması'nın hedef ve ilkelerini ihlal etmek" olarak nitelendirdi. Cenevre'deki Çin Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Bachelet'in makalesinin "Hong Kong özel idare bölgesine ilişkin yersiz ifadeler" içerdiği "Çin'in iç işlerine müdahale" olduğu belirtildi. Çin yönetimi Bachelet'i ayrıca Hong Kong'taki "isyancıları ağır ve radikal şiddeti sürdürme" konusunda cesaretlendirmekle suçladı.



Gösteriler devam ediyor



Öte yandan, Pazar sabaha karşı Hong Kong'da göstericiler ile polis arasında yine çatışma çıktığı bildirildi. Hong Kong'da geçen hafta sonu yapılan yerel seçimlerin ardından ilk kez polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Polis, göstericileri yoldan geçen birine saldırmakla suçladı.



Göstericiler gece kentin Mong Kok bölgesini işgal etti. İnternette yayınlanan bir videoda, bir göstericinin caddedeki barikatları kaldırmaya çalışan birine saldırdığı görülüyor. Görüntülerde, söz konusu kişinin başına metal bir cismin isabet etmesi sonucu düştüğü ve başından kanlar aktığı görülüyor.



Olayı kınayan polis, saldırıya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgilere göre, geceki gösterilerde en az üç kişi yaralandı.



Hong Kong'da gösterilerin devam ettiği, ancak herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi.



Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetim Bölgesi'nde yaklaşık altı aydır süren gösteriler sıklıkla şiddete sahne oluyor. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 5 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı, yaklaşık bin kişi hakkında dava açıldı. Göstericiler ise polisi orantısız güç kullanmakla suçluyor. Hong Kong lideri Carrie Lam ise iddialara ilişkin olarak bağımsız bir araştırma yapılmasını reddediyor.



Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarı nedeniyle başlayan gösteriler, tasarının rafa kaldırılmasına rağmen göstericilerin demokratik reform talebiyle sürdürülüyor.



AFP/JD,BW



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