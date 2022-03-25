Çin'den BM'nin Ukrayna'daki krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy - Son Dakika
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Çin'den BM'nin Ukrayna'daki krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy

25.03.2022 09:35
Çin'den BM'nin Ukrayna'daki krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki insani krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy kullandı.

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki insani krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy kullandı.

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için dün düzenlediği olağanüstü oturumda, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme çağrısı ve Kiev'e daha fazla yardım yapılmasını öngören kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya karşı çıkarken aralarında Çin'in de bulunduğu 38 ülke "çekimser" oy kullandı.

Bu arada Güney Afrika tarafından sunulan, Çin'in de desteklediği Ukrayna'daki savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı işaret etmeden insani duruma değinen bir başka karar tasarının oylanması teklifi ise Genel Kurul'da kabul görmedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Güney Afrika'nın teklifine destek için yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek insani konuların siyasileştirilmesinden kaçınılmasını istedi.

Cang, Güney Afrika versiyonunun BM üyelerini birliğe teşvik edilmesi ve diyaloğa kapı açılmasına daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Çin, daha önce de BM Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısı için de "çekimser" oy kullanmıştı.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının bağlayıcı yaptırım gücü bulunmuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den BM'nin Ukrayna'daki krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına 'çekimser' oy - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'den BM'nin Ukrayna'daki krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy - Son Dakika
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