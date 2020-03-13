Çin'den çıkan koronavirüs diğer ülkelere nasıl yayıldı? Covid-19'un ülkelere göre yayılma hızı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den çıkan koronavirüs diğer ülkelere nasıl yayıldı? Covid-19'un ülkelere göre yayılma hızı - Son Dakika Dünya

Çin'den çıkan koronavirüs diğer ülkelere nasıl yayıldı? Covid-19'un ülkelere göre yayılma hızı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç haftada 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, bugüne kadar en az 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki virüs Çin dışındaki ülkelerde hangi hızda yayıldı?

Çin'den çıkan koronavirüs diğer ülkelere nasıl yayıldı? Covid-19'un ülkelere göre yayılma hızı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç haftada 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, bugüne kadar en az 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.


Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve yaptığı testler sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:31 
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