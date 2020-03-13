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Çin'den çıkan koronavirüs diğer ülkelere nasıl yayıldı? Covid-19'un ülkelere göre yayılma hızı
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç haftada 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, bugüne kadar en az 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki virüs Çin dışındaki ülkelerde hangi hızda yayıldı?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç haftada 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, bugüne kadar en az 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve yaptığı testler sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:31
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