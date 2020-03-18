Çin'den Covid-19 tedavisinde yeni ilaç önerisi - Son Dakika
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Çin'den Covid-19 tedavisinde yeni ilaç önerisi

6 saat önce

Çinli uzmanlar, Favipiravir adlı antiviral ilacın korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılmasının önerildiğini açıkladı.

Çin'den Covid-19 tedavisinde yeni ilaç önerisi, System.String[]

Çinli uzmanlar, Favipiravir adlı antiviral ilacın korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılmasının önerildiğini açıkladı.

Çin'de yeni korona virüsün hastalarının tedavisinde Favipiravir ilacının etkili olduğunun görüldüğü, antiviral ilacın klinik araştırmalarının tamamlandığı bildirildi. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Direktörü Zhang Xinmin, Japonya'da 2014 yılında klinik tedavilerde kullanımı onaylanan Favipiravir'in Covid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğunun gözlemlendiğini, klinik deneylerde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmadığını kaydetti. Zhang, basına yaptığı açıklamada, Shenzhen kentinde 80 hastanın tedavisinde yapılan klinik deneylerde, Favipiravir ilacı verilen 35 kişinin durumunun diğer 45 kişiye kıyasla hızla negatife döndüğünün tespit edildiğini söyledi. İlacın, durumu hafif olan veya çok ağır olmayan hastalarda tedavi süresini 11 günden 4 güne kadar düşürebildiği belirtildi. Wuhan kentinde yapılan deneylerde de aynı ilacın hastaların yüksek ateşli olduğu ortalama süreyi 4,2 günden 2,5 güne indirdiği ifade edildi. İlacın, Covid-19 hastaları üzerinde bir yan etkisinin de görülmediği vurgulandı. Yetkili, Covid-19 hastalarının tedavisinde söz konusu ilacın kullanılmasını önerdiklerini, ilacın teşhis ve tedavi planına dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

TOPLU ÜRETİM İÇİN İZİN VERİLDİ

Çinli bir ilaç şirketine ilacın toplu üretimini yapması için izin verildiği aktarıldı. Daha önce, Covid-19 tedavisinde Remdesivir ilacının ismi gündeme gelmiş, ancak ilacı kullanan hastaların durumunda iyileşme görülmesine karşın, daha sonra bazı yan etkilere rastlandığı açıklanmıştı. Çinli yetkili, durumu ağır olan hastaların tedavisinde kök hücre tedavisinin etkili olduğuna işaret ederek, bu tedavinin iltihabı gidererek, akciğerde hasarı ve akciğer fibrozunu azalttığını ifade etti.

AŞI İÇİN YARIŞ SÜRÜYOR

Diğer yandan Çin devlet medyası, Çin ordusuna bağlı Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılara muhtemel aşılar için erken dönem klinik deneylerin yapılması için onay verildiğini yazdı. Araştırmacılar, hastaların üzerinde testlere bu hafta başlayabileceği kaydedildi. ABD'li bilim insanları, Covid-19 aşısıyla ilgili klinik deneylerin yapılmaya başlandığını açıklamıştı. Çin'de Covid-19 tedavisinde bazı aşılar için klinik deneylere başlanacağı bildirildi. Aşının beş ayrı yaklaşım izlenerek geliştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Çin'de farklı ekiplerin aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, tüm ekiplerin klinik öncesi deneyleri nisan ayı içinde bitirmesinin beklendiği ifade edildi. Şanghay Belediyesi Sağlık Komisyonu da geliştirilen bir aşı için klinik deneylerin nisan ortasında başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, bir aşının piyasaya girebilmesinin ancak önümüzdeki yılın ortalarında mümkün olacağını düşündüklerini açıklamıştı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:51 Kaynak: İHA

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