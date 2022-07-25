Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi - Son Dakika
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Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi

25.07.2022 09:00
Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi

Çin'in dijital para politikaları tartışma yaratıyor. Dijital paralar, vatandaşları takip etmeyi daha kolay hale getiriyor olabilir.

Bu yılın ilk döneminde kripto paraları ve madenciliği yasaklayarak kriptoya sırt çeviren Çin yönetimi, dijital para için kritik açıklamalarda bulundu. Dijital yuan (e-CNY) ile kullanıcıların gizliliğine saygı duyacaklarını belirten yetkililer, kullanıcıları takip etmeyeceklerinin garantisini verdi.

Dijital paralar takip edilmeyi kolaylaştırıyor mu?

e-CNY'nin tartışmalı sınırlı anonimlik modeli, bir süredir tartışma konusu oldu. Dijital paralar ile vatandaşların ticaretini de takip etmek isteyen Çin yönetimi, bu iddiaları reddetti. Dijital Para Birimi Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü mu Changchun kara para aklama, terörizm ve vergi kaçakçılığını önleyeceklerini söyledi.

Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi

Çin Halk Bankası tarafından kontrol edilen araştırma birimi, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirmek için uğraşıyor. Çin yönetiminin amacı ise finansal sistemlerini yenilemek ve aynı zamanda Bitcoin gibi rakiplerle mücadele edebilmek.

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Ülkenin çeşitli yerlerinde dijital yuan kullanımını test eden Çin, kağıt banknot ve madeni paralarla satın alınabilecek her ürünün bu paralarla da ticaretine izin veriyor. Ancak e-CNY'nin bazı güvenlik sorunları bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak mu Changchun verdiği demeçte, "(e-CNY) Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetleri önlüyor ve bunlarla mücadele ediyor, finansal güvenlik ihtiyacını koruyor" dedi.

Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi

Pandemi kaynaklı ekonomik krizi aşmak için uğraşan ve dijital paranın kullanımını azaltmak isteyen Çin, bir süre boyunca ücretsiz olarak dijital yuan dağıttı. Ancak paranın sınırlı anonimlik sunması insanları ve diğer ülkeleri endişelendiriyor.

Peki siz dijital para konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi - Son Dakika

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