Çin'den Dışişleri Bakanlığı'nın İnternet Sitesindeki Taiwan İfadelendirmesini Değiştiren ABD'ye Tepki - Son Dakika

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Taiwan ile ilgili ifadelendirmeyi değiştiren Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki göstererek bu hamlenin tek-Çin ilkesinin içini boşaltacağını ve geri tepeceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu açıklamayı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Taiwan özetinde kısa süre önce gerçekleştirilen ve hem Taiwan'ın bağımsızlığının desteklenmemesi hem de Çin'in Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu yönündeki duruşunun kabul edilmesine dair ifadelendirmelerin çıkarıldığı güncellemeyi yorumlamasının istenmesi üzerine yaptı.

"Dünyada tek bir Çin var ve Taiwan, Çin'in tek yasal hükümeti olarak Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası" diyen Zhao, uluslararası toplumun da bu gerçekler üzerinde fikir birliğine vardığını ve bunların uluslararası ilişkiler hususunda küresel düzeyde tanınan normlar olduğunu ifade etti. "ABD, Çin ile ABD arasındaki Taiwan'a silah satışı meselesine ilişkin üç ortak bildiride Taiwan meselesine ve tek-Çin ilkesine dair sağlam taahhütlerde bulunmuştu" diyen Zhao, Taiwan konusundaki ifadelendirmeyi değiştirmenin bir siyasi manipülasyon hamlesi ve Taiwan Körfezi'ndeki statükoyu değiştirme girişimi olduğunu ancak bunun geri tepeceğini ve ABD'ye zarar vereceğini söyledi.

ABD'ye tek-Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki Taiwan'a silah satışı meselesine ilişkin üç ortak bildirinin taahhütlerine ve Taiwan meselesinde Çin'e verdiği siyasi taahhütlere uyma çağrısında bulunan Zhao, "ABD tarafı, Başkan Biden'ın ABD'nin 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklemediği yönündeki açıklamasını gerçeğe dönüştürmeli ve Taiwan'la ilgili meselelerdeki politik manipülasyonları ya da Çin'i Taiwan meselesiyle baskı altına alma girişimlerini sonlandırmalı" dedi.