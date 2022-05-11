Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un "sıfır vakanın" sürdürülemeyeceği sözlerine tepki - Son Dakika

Çin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisinin sürdürülebilir olmadığına" ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Ghebreyesus'un açıklamalarını "sorumsuz" olarak niteleyerek "Umarız ilgili kişi Çin'in salgın kontrol yönergeleri ve siyasetini nesnel ve akılcı şekilde değerlendirir ve sorumsuz beyanlardan kaçınır." dedi.

Çin'in "dinamik sıfır-Kovid" politikasının yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan kırılgan gruplar için etkin koruma sağladığını savunan Cao, "Bu, bazı ülkelerin izlediği sürü bağışıklığı ve doğal bağışıklık gibi kayıtsız yaklaşımlardan bütünüyle farklıdır." diye konuştu.

Bu arada Birleşmiş Milletlerin (BM), Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki resmi hesabından Ghebreyesus'un sözlerinin yer aldığı paylaşım kaldırıldı.

Sitede paylaşımı arayanlar "içeriğin yasa dışı olduğu" mesajıyla karşılaşırken kullanıcılar BM haber merkezinin ve Ghebreyesus'un kişisel hesaplarına da erişimin engellendiğini bildirdi.

Devlet medyasında da DSÖ Genel Sekreteri'nin sözlerini eleştiren yorumlara yer verildi. Ülkeyi yöneten Komünist Partinin yayın organı olan Global Times'da "Tedros'un Çin'in sıfır-Kovid hakkındaki sözleri 'sorumsuz'" başlığıyla yayımlanan haberde epidemologların ve uzmanların sıfır vaka stratejisinin gerekliliğini savunan yorumlarına yer verildi.

Gazetenin eski yayın yönetmeni, milliyetçi çizgideki bir yorumcu olarak tanınan Hu Şicin'in de Weibo'daki kişisel hesabında, "DSÖ, Çin üzerine yorum yaparken bunun etkisini göz önüne almalı, dışardan konuşarak Çin'in salgınla mücadele çabasını riske atmamalı. Kısıtlamalar gevşetildiğinde yaşanacak ölümlerin sorumluluğunu DSÖ almayacak." ifadesini kullandı.

Tedbirlerin gevşetilmesi 1,55 milyon ölüme yol açabilir

Öte yandan Çin'in Fudan Üniversitesi ile ABD'nin Indiana Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Enstitüsünden bilim insanları, sonuçlarını "Nature Medicine" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Çin'deki mevcut aşılanma oranı ve aşıların etkinlik düzeyi göz önüne alındığında, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi halinde, Omicron vakalarının tetiklediği bir salgının ülke genelinde 1,55 milyon ölüme yol açabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Araştırmacılar, Şanghay'da son iki aydır devam eden Omicron kaynaklı salgın dalgasındaki verilerle ülke geneli için bir projeksiyon yapan araştırmacılar, böylesi bir salgınında ülke genelinde hastalık belirtisi gösteren 112 milyon vaka görüleceği, 2,7 milyon hastanın yoğun bakımda tedavi edilmesi gerekeceği öngörüsünde bulundu.

Bu durumda ülkedeki yoğun bakım kapasitesinin 15,6 kat aşılmış olacağına dikkati çeken araştırmacılar, yaşlı nüfustaki aşılanma oranının artırılması gereğine işaret etti.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 6 Mayıs'ta, ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.

Şanghay'daki salgını kontrol altına almak için başvurulan tedbirlerin "zamanın testine dayanacağına" inandığını ifade eden Şi, "Ülkenin salgınla mücadele stratejisini ve siyasetini engellemeye, sorgulamaya ve reddetmeye yönelik her türlü söz ve eyleme karşı mücadele etmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.