Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı - Son Dakika Dünya

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı

7 saat önce

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili İstanbul'daki hava yolu şirketlerine uyarı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketleri, önlem almaları konusunda uyarıldı.


Uyarı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:47 
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