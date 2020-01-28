Çin'den dünyaya yayılan salgın nedeniyle ülkeler alarma geçti - Son Dakika
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Çin'den dünyaya yayılan salgın nedeniyle ülkeler alarma geçti

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsüne karşı alarma geçen birçok ülke, seyahat yasakları ve virüs taraması gibi önlemler aldı.

Çin'den dünyaya yayılan salgın nedeniyle ülkeler alarma geçti, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsüne karşı alarma geçen birçok ülke, seyahat yasakları ve virüs taraması gibi önlemler aldı.

Çin'de 106 kişinin ölümüne yol açan korona virüsü salgınının dünyaya yayılması nedeniyle ülkeler alarma geçti. Vaka sayısının 14'e yükseldiği Tayland'da Çin'den gelen tüm yolcuların virüs taramasından geçirileceği açıklandı. Tayland Sağlık Bakanlığı, halka Çin'e seyahatten kaçınma çağrısı yaparken turizm yetkilileri de Tayland'a bu yıl gelecek Çinli turist sayısının 9'dan 2 milyona düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Rusya ise Yahudi Özerk Bölgesi (Birobidcan), Habarovsk ve Amur bölgesindeki Çin sınırlarını 7 Şubat'a kadar kapattığını duyurdu.

ABD de vatandaşlarına virüsün yayıldığı Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Güney Kore hükümeti geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 700 Güney Kore vatandaşını tahliye etmek için Çin'in Wuhan kentine en az 4 uçak seferi yapılacağını belirtmişti. Hükümetin kararının ardından halk, Çin'den ülkeye giriş yapılmaması için 540 bin imza topladı. Güney Kore'de bugüne kadar 4 kişide korona virüsü tespit edildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ana kara Çin'e yapılan hızlı tren seferleri ile feribot seferlerinin askıya alınacağını belirtti. Lam, Çin'e yapılacak uçuş sayılarının ise yarıya indirileceğini söyledi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri, Çin'in Wuhan kentindeki Fransa vatandaşlarını uçakla Perşembe günü Paris'e getirmeyi planladıklarını açıkladı. İlk uçağın yarın Wuhan'a gideceğini ve virüs semptomları bulunmayan Fransızları alarak Perşembe günü Paris'e geri döneceğini söyleyen Djebarri, "Çin'den gelenler karantina altına alınacak. Daha sonra semptom gösterenleri ülkeye getirmek için ikinci bir uçuş daha yapılacak" dedi.

Dubai'de de salgına karşı benzer tedbirler alındı. Dünyanın en büyük liman işletmelerinden Dubai merkezli DP World, acil durumlar dışında Çin'e yapılacak seyahatlerin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı. Dubai merkezli Emirates Havayolu şirketi, uçuş ekibine Çin'de bulundukları sırada otellerinde kalmalarını tavsiye etti.

Japon yetkililer virüsü taşıyanları belirlemek için havaalanı ve limanlarda virüs testleri yapılacağını duyururken, Japonya karantina altına alınan Wuhan'da bulunan çalışanlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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