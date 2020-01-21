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Çin'den dünyaya yayılan yeni koronavirüs hakkında bilmeniz gerekenler
6 saat önce
Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs nedir? Nereden çıktı?
Dünya ocak ayının ilk günleri ile birlikte Çin'den gelen yeni bir çeşit zatürre salgını ile tanıştı. Çin'in orta bölgelerinden dünyaya yayılmaya başlayan bu koronavirüsün 2002'de 774 can alan SARS gibi hayvandan insana geçtiği sanılıyor. Fakat virüsün insandan insana bulaştığı yönündeki bulgular da hızla artıyor.
Peki bu hastalık, ilk tespitinden birkaç hafta sonra dünyada kaç kişiye bulaştı? Virüs nasıl yayılıyor? İşte 7 soruda yeni salgın hastalık hakkında bilinmesi gerekenler Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:47
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