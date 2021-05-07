Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük

Çin'in uzay istasyonunun inşası için 29 Nisan'da fırlattığı ve bir süre sonra kontrolden çıktığı 22 tonluk Long March 5B roketine dair Pekin yönetiminden açıklama geldi.

"ROKET PARÇALARI ATMOSFERE GİRDİĞİ SIRADA YANACAK"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, roketin Dünya'da zarara yol açma riskinin son derece düşük olduğunu ifade etti. Roket için, "Havacılık faaliyetlerine veya karada zarara yol açma ihtimali son derece düşüktür" diyen Wenbin, roket parçalarının çoğunun atmosfere yeniden girdiği sırada yanacağını belirtti. Wenbin ayrıca, yetkililerin durum hakkında halkı zamanında bilgilendireceklerini aktardı.

ABD DÜŞÜŞ İÇİN CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Long March 5B roketinin cumartesi günü Dünya'ya düşebileceğini ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu çok sayıda kentin risk altında olduğunu açıklamıştı. Pentagon, kontrolsüz bir düşüşün çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceğini de eklemişti.