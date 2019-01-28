Çin'den E-Ticareti Düzenleme Görüşmelerine Destek

Çin dahil olmak üzere DTÖ üyesi 76 ülke, 25 Ocak'ta Davos'ta ortak bir bildiri imzalayarak, e-ticaret konularıyla ilgili görüşmeleri başlatacaklarını açıklamıştı. Geng Shuang günlük olağan basın toplantısında, Çin'in söz konusu girişime destek verdiğini vurguladı.

Geng, "Bu adım, tüm dünyaya net bir sinyal verdi: DTÖ üyelerinin büyük çoğunluğu, çok taraflılığı destekliyor, uluslararası kurallara dayalı ve temelinde DTÖ'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini korumak için çabalıyor ve çok taraflı ticaret sisteminin küresel ekonomik büyümeyi ilerletmede aktif rol oynamasını arzuluyor." şeklinde konuştu.

Sözcü, DTÖ'nün önemli üyelerinden ve çok taraflılığı kararlılıkla destekleyen bir ülke olan Çin'in, örgüt çerçevesinde yürütülecek e-ticaret görüşmelerini diğer ülkelerle ortaklaşa ilerletmeyi arzuladığını ifade etti.

Çin'in DTÖ'nün esas ilkelerine uymaya devam edeceğine dikkat çeken Geng, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çıkarlarını göz önüne alarak, bütün ülkelerin küresel ticaretten yararlanmasını sağlamak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.