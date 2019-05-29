Son Dakika Haberleri: Çin'den FedEX'e çağrı
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Çin'den FedEX'e çağrı

7 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li kargo şirketi FedEX, yanlış adreslere yönlendirilen paketlerle ilgili bir açıklama yapmaya çağrıldı.

Çin'den FedEX'e çağrı, System.String[]

ABD'li kargo şirketi FedEX'in Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye ait paketleri izinsiz olarak belirtilen adresler yerine başka ülkelere göndermesi uluslararası toplumun gündemine oturdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin işletmeler arasındaki ticari uygulamalar hakkında genel olarak yorumda bulunmadığına dikkat çekerek, Huawei ve uluslararası kamuoyunun FedEX'ten konuyla ilgili bir açıklama beklemesinin ise makul bir talep olduğunu söyledi.

FedEX'in dünyanın en büyük kargo şirketlerinden olduğunu hatırlatan sözcü, şirketin bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Reuters'in 24 Mayıs tarihli haberinde, FedEX'in Japonya'dan Çin'e gitmesi gereken iki paketi ABD'ye yönlendirdiği, Vietnam'dan Huawei'nin bazı Asya ülkelerindeki şubelerine gönderilen diğer iki paketi de ABD'ye göndermeye çalıştığı belirtilmişti.

FedEX şirketi olay hakkında bir açıklama yaparak, "Huawei'nin paketlerine el koyarak ABD'de denetime gönderdiklerine" ilişkin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu savunmuştu. Ancak FedEX'ten daha sonra yapılan açıklamada, Huawei'ye ait paketlerin başka ülkelere gönderilmesinin "hata sonucu" olduğu savunuldu.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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