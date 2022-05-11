Çin'den G7'ye İçişlerine Müdahaleyi Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den G7'ye İçişlerine Müdahaleyi Durdurma Çağrısı

11.05.2022 13:28
Çin'den G7'ye İçişlerine Müdahaleyi Durdurma Çağrısı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada, G7 (Yediler Grubu) dışişleri bakanları ve bir Avrupa Birliği yetkilisinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) idari amir seçimleriyle ilgili derin kaygı duyduklarını...

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada, G7 (Yediler Grubu) dışişleri bakanları ve bir Avrupa Birliği yetkilisinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) idari amir seçimleriyle ilgili derin kaygı duyduklarını söylemelerinin ardından belli Batılı ülkelere Çin'in içişlerine müdahale etmeyi hemen durdurma çağrısında bulundu.

64 yaşındaki John Lee, Pazar günü, 2021'de bölgesel seçim sisteminin iyileştirilmesinden bu yana gerçekleştirilen ilk idari amir seçimini kazanmıştı. Rutin basın toplantısında konuşan Sözcü Zhao, "Bazı Batılı ülkeler ve kurumlar seçime çamur atmak ve Çin'in içişlerine büyük müdahalelerde bulunmak için kendi aralarında komplo kuruyor. Çin bunun kesinle karşısında duruyor ve bu durumu şiddetle kınıyor" dedi.

Zhao, bazı ülkelerin, Hong Kong'da demokrasinin geliştiği ve kamuoyundaki yaygın kanının birlik ile refahtan yana olduğu gerçeğini görmezden geldiğini ifade etti. Zhao, "Hong Kong'un demokratik seçimlerine, yüksek seviyeli bağımsızlığına ve insan hakları ile demokrasisine parmak salladıklarında kulağa 'demokrasi vaizleri' gibi geliyorlar ama bu sadece çifte standartlarını ve Hong Kong'a kaos getirerek Çin'i baskı altına alma girişimlerini ortaya koyuyor" dedi. "Hong Kong, Çin'in Hong Kong'udur.

Hong Kong'un nasıl bir seçim sistemi uyguladığı ve nasıl bir demokratik gelişim yolu izleyeceği, tamamen Çin'in içişlerinin kapsamına giren konular ve hiçbir dış kuvvetin buna karışmaya hakkı yok" diye konuşan Zhao, Çin hükümetinin "tek ülke, iki sistem" ilkesini tam olarak ve sadakatle uygulamaya ve Hong Kong'un gerçekliğine uygun yüksek kaliteli demokrasiyi geliştirmeye kararlı olduğunu belirterek dış güçlerin bunu baltalamaya yönelik her türlü girişiminin boşa olacağını söyledi. Sözcü, Hong Kong'un refaha çıkacak yeni bir iyi yönetim dönemine gireceğine emin olduğunu da ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'den G7'ye İçişlerine Müdahaleyi Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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