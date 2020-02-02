Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2) - Son Dakika

Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)

6 saat önce

HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDISağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı.

Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2), System.String[]

HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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