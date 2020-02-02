Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2) - Son Dakika

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Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)
6 saat önce
HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDISağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
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